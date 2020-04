Quattro casi in Valle in 24 ore: due a Bagni di Lucca e due a Barga

Altri articoli in Mediavalle

giovedì, 2 aprile 2020, 19:54

L'amministrazione comunale di Coreglia Antelminelli, in riferimento alla richiesta dei consiglieri di minoranza di essere coinvolti nelle decisioni dell'amministrazione, in sinergia con l'ufficio dei servizi sociali, ha risposto in data odierna

giovedì, 2 aprile 2020, 10:15

Luigi Pellegrinotti, commissario Lega sezione Mediavalle Garfagnana, esprime vicinanza e cordoglio alle vittime del Coronavirus, ai loro familiari e a quelle persone (mogli, madri, mariti, padri e figli...) che hanno dei parenti in terapia intensiva, ma non possono stargli vicino per dargli conforto in questo momento di sofferenza

mercoledì, 1 aprile 2020, 17:54

Il Governo, attraverso la Protezione Civile Nazionale, ha assegnato al comune di Coreglia Antelminelli le risorse destinate ai cittadini per l’attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare

mercoledì, 1 aprile 2020, 16:53

“Quando fate la spesa, in questi momenti così difficili, ricordate di acquistare prodotti agroalimentari toscani. Avrete più garanzie di qualità e di salubrità e, allo stesso tempo, aiuterete i nostri agricoltori”. E’ l’assessore regionale all’agricoltura Marco Remaschi a lanciare questo invito rivolgendolo a tutti i cittadini toscani

mercoledì, 1 aprile 2020, 16:44

Al via l'erogazione dei buoni alimentari per sostenere i cittadini che, in seguito all'emergenza Coronavirus, non hanno le risorse per acquistare il cibo e altri beni di prima necessità. L'amministrazione guidata dal sindaco Bonfanti ha infatti reso operativa questa misura grazie alle risorse assegnate dal Governo, pari a 23 mila...

mercoledì, 1 aprile 2020, 15:53

La denuncia del coordinatore Uil Lucca e segretario Uilm nord Toscana, Giacomo Saisi: "Ci rivolgiamo al Prefetto di Lucca e alle istituzioni. Una stortura che va abolita o resteranno a casa senza alcun aiuto"