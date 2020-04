Rifiuti a Coreglia: raccolta differenziata sfiora l’80 per cento

Altri articoli in Mediavalle

giovedì, 30 aprile 2020, 14:34

Illustrato il bilancio preventivo 2020 dell'ente che prevede un Piano di opere pubbliche da 214 milioni di euro in tre anni. Confermate 45 assunzioni a Palazzo Ducale tra il 2020 e il 2021

giovedì, 30 aprile 2020, 13:02

Damiana Barsotti, l'infermiera di Massa Macinaia balzata agli onori della cronaca per il vile biglietto ricevuto, comparirà davanti al giudice, insieme al marito, per una lite furibonda avvenuta nel giugno 2019 nel giardino del dirimpettaio

giovedì, 30 aprile 2020, 12:02

La decisione è stata presa dall'amministrazione Bonfanti che, anche dopo aver ottenuto un parere dal comando della polizia locale della Media Valle del Serchio, ha interpretato in tal senso l'ordinanza regionale che permette agli esercizi di somministrazione di alimenti e alle attività artigiane la vendita di cibo da asporto

mercoledì, 29 aprile 2020, 19:38

Stamattina i sindaci dell'Unione dei Comuni della Media Valle si sono ritrovati in videoconferenza con i sindacati ed i rappresentanti delle associazioni di categoria per confrontarsi in merito ad alcuni aspetti fondamentali per affrontare al meglio la fase due

mercoledì, 29 aprile 2020, 16:29

Esprime preoccupazione sul tema dei trasporti, a seguito del nuovo DPCM che entrerà in vigore dal 4 maggio, il segretario Ugl/Fna degli Autoferrotranvieri della provincia di Lucca e coordinatore di categoria della Toscana del Nord

mercoledì, 29 aprile 2020, 12:34

I due gruppi consiliari di minoranza, "Un futuro per Coreglia" e "Movimento per Coreglia", guidati dai rispettivi capigruppo Piero Taccini e Pietro Frati, prendono di mira ancora una volta l'amministrazione comunale sulle spese in piena emergenza