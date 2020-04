Mediavalle



Ritiro mascherine in farmacia per i cittadini della Mediavalle

sabato, 25 aprile 2020, 12:50

I sindaci dei comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Pescaglia rendono noto che, in seguito alla nuova ordinanza regionale, anche per i propri concittadini, da lunedì 27 aprile sarà possibile ritirare le mascherine, messe a disposizioni da Regione Toscana, presso le farmacie del territorio della Media Valle del Serchio, previa presentazione di tessera sanitaria regionale.



"Si informa inoltre - dichiarano i sindaci - che, come precedentemente comunicato, nel corso della prossima settimana verrà effettuata anche una consegna a domicilio di mascherine, con le stesse modalità della volta precedente. Pertanto, chi avesse urgenza di ritirarle può recarsi in farmacia fin da lunedì con la propria tessera sanitaria oppure, per chi non ha particolare urgenza, si invita ad attendere la consegna presso la propria abitazione".