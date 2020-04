Mediavalle



Simonetti (Lega): "Piccoli imprenditori, garantire sostegno economico a tutti"

sabato, 18 aprile 2020, 11:07

Damiano Simonetti, responsabile relazioni esterne Lega Media Valle Garfagnana, ha accolto le segnalazioni di alcuni commercianti del territorio che in questi giorni si sono rivolti a lui o a Yamila Bertieri, consigliere di opposizione presso il comune di Borgo a Mozzano, che investono tutta la Mediavalle e Garfagnana.



"Triste ammettere - esordisce Simonetti - che nel 2020 non vi é la possibilità di salvaguardare, tutelare e aiutare chi veramente sta mandando avanti la nostra economia. Mi riferisco alle aziende, ai commercianti, agli agricoltori, agli allevatori, a floricoltori, come quelli di Borgo a Mozzano che con l'azalea sono sempre stati il "fiore all'occhiello" per la nostra Valle ma, soprattutto, ai piccoli e ai medi artigiani che non stanno ricevendo aiuti a sufficienza per far fronte alle spese causate dalla chiusura dei loro negozi per l'emergenza Coronavirus".



"Molti - spiega - avevano già iniziato a fare investimenti per il 2021, ma li hanno dovuti bloccare perché con il "lockdown" tutto si è fermato. Chiudere tutto è stata una questione di tutela, ma molti commercianti, artigiani, aziende, imprese si sono visti mancare le molte entrate a differenza però, delle spese. Possibile che con tutte le tasse pagate negli anni dalle aziende, non possa essere garantito un giusto e adeguato sostegno economico a tutti? Ci hanno sempre insegnato che lo Stato garantisce ai cittadini il diritto ai servizi, servizi cha a sua volta i cittadini si sono ben garantiti pagando le tasse. A noi sembra però che questa garanzia stia venendo a mancare e il territorio ne sta risentendo sotto tutti i punti di vista. Il famoso prestito che il Governo dice di dare, non è affatto incondizionato perché se qualcuno ha una "sofferenza bancaria" avrà un possibile rifiuto. Ma capita spesso, quasi nella normalità dei casi, che la maggior parte delle aziende, specialmente nel settore GT turistico ricettivo e agricolo, in inverno hanno una sofferenza dato che l'incremento degli attivi, si ha nella primavera in poi".



"Inoltre - conclude Simonetti - tale aiuto è accompagnato da interessi non così vantaggiosi e dalla mancanza di garanzie. Le banche non stanno capendo che le piccole imprese, già martoriate, rischiano il collasso con il pericolo che ci crei un vero stallo economico e molte di esse forse si sono dimenticati che sono proprio quegli istituti bancari che grazie agli aiuti dei soldi dei cittadini italiani, si sono potuti salvare dal rischio fallimento. Insomma, un vero "caos" dove il piccolo imprenditore rischia di essere isolato, perché abbandonato a se stesso".