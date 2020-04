Mediavalle



Tosi (Prima Pescaglia): "Presentato un pacchetto di proposte per aiutare la comunità"

martedì, 28 aprile 2020, 14:27

Il consigliere di minoranza Pietro Tosi, capogruppo consiliare di "Prima Pescaglia", si rivolge ai cittadini del proprio comune elencando le misure proposte all'amministrazione per aiutare la comunità in questa emergenza.



"E' giusto e doveroso ricordare gli eventi passati - esordisce -, ma é anche necessario pensare al nostro presente, io insieme ai miei colleghi di "Prima Pescaglia" Gianluca Bocchino, Mauro Santini e Simone Pizzi, abbiamo presentato un pacchetto di proposte chiare e limpide per aiutare la comunità di Pescaglia in questo triste periodo di emergenza sanitaria e recessione economica".



"Un mercato periodico - spiega - che permetta agli agricoltori, allevatori ed artigiani di vendere i loro prodotti direttamente al consumatore, una carta fedeltà e un sito internet con sconti e sgravi fiscali per invogliare gli acquisti sul nostro territerritorio ed incentivi che permettano a tutti di avere internet a casa e sul lavoro nell'immediato su tutto il territori"o.



"Visto il grande appoggio popolare alle nostre iniziative e che tali proposte verranno votate - conclude Tosi -, ora sta al consiglio comunale approvarle, anche perché d'ora in poi nessuno si potrà nascondere sotto al banco e ogni decisione sarà sotto gli occhi di tutti i cittadini. Restiamo a disposizione di tutti per avere consigli, suggerimenti ed evenuali critiche, perché se rimane nell'intento dell'utilità ogni cosa o parere serve a migliorare la collettività".