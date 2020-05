Mediavalle : coreglia antelminelli



Al via la fase-2, Amadei: "C'è voglia di ripartire, ma non abbassiamo la guardia"

domenica, 3 maggio 2020, 12:25

“Il mio auspicio è che tutti i cittadini continuino a comportarsi in modo civile e rispettoso della normativa vigente, come esemplarmente fatto fino ad oggi”. Così il sindaco di Coreglia Antelminelli Valerio Amadei a poche ore dal via della cosiddetta Fase-2.

“La paura che tutto possa ricominciare - afferma il primo cittadino -, se non vengono seguite alla lettera le precauzioni che ci vengono ripetute costantemente, c’è. Ma c’è anche la voglia di ripartire oltre che l’ovvia necessità di lavorare. Importante è che i cittadini capiscano che questa seconda fase non è la fase della sconfitta del virus, bensì una fase di convivenza con il virus. E che al momento non sappiamo quanto durerà”.



“E’ necessario quindi – prosegue Amadei – non abbassare la guardia e seguire alla lettera quelle che sono le regole di distanziamento. Dobbiamo usare correttamente la mascherina e continuare a lavarci le mani spesso e forse anche di più, visto che potremo uscire maggiormente. Potremo andare a trovare parenti e congiunti, fidanzati compresi. Ma questo non deve essere una scusa per rimpatriate di amici. Ricordo a tutti che questi comportamenti sono duramente sanzionabili e che le forze dell’ordine continueranno la loro azione di controllo con maggior incisività proprio per l’aumento delle persone in circolazione".

"In ogni caso - conclude -, onde evitare spiacevoli fraintendimenti, è sempre possibile contattare il corpo unico di Polizia Municipale al numero 0583-820437 e sincerarsi in anticipo su quali comportamenti siano consentiti e quali invece potrebbero essere sanzionabili. Insomma il mio auguri per tutti i cittadini è che domani 4 maggio segni l’inizio, lungo o meno che sia, di una fase che ci porti a quel traguardo tanto atteso del ritorno alla normalità. Al momento così non è, e quindi invito tutti i miei concittadini del Comune di Coreglia a mantenere quel comportamento esemplare che hanno tenuto fino ad oggi”.