Annullata la Festa dei Patroni di Ghivizzano

sabato, 30 maggio 2020, 23:04

La Pro Loco di Coreglia comunica che è stata annullata ufficialmente la Festa dei Patroni di Ghivizzano S.S Pietro e Paolo - che avrebbe dovuto tenersi il 29 giugno – questo a causa delle limitazioni prodotte dal Coronavirus.

Gli organizzatori a malincuore hanno dovuto rinunziare all’evento per i limiti imposti dall’emergenza sanitaria. Questa del 2020 sarebbe stata la seconda edizione della rinnovata festa Patronale. Sarebbero stati giorni attesi nel Paese Alto, e non solo, per le novità degli Street Food notturni e per il Mercatino dei prodotti locali.

Gli organizzatori rimandano tutto al prossimo anno ringraziando le attività commerciali che avevano dato la loro disponibilità ad essere presenti.