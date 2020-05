Mediavalle : piegaio



Ascit: dal 15 giugno isole ecologiche di nuovo aperte al pubblico senza appuntamento

venerdì, 29 maggio 2020, 14:22

Dal 15 giugno le Isole Ecologiche Ascit, ad eccezione di Lammari, riapriranno al pubblico senza appuntamento rispettando il consueto orario di apertura: gli utenti potranno di nuovo recarsi a Salanetti 1 per gli sfalci e potature, mentre potranno conferire tutti gli altri materiali a Salanetti 2, Colle di Compito, Coselli e Piegaio. A Lammari l’accesso in orario di apertura e senza appuntamento sarà garantito a partire da lunedì 22 giugno.

Ricordiamo agli utenti che dovrà essere rispettato il regolamento di accesso nonché le norme messe in atto dall’azienda per contingentare gli ingressi e garantire un servizio in sicurezza per utenti e lavoratori: sarà obbligatorio indossare mascherine e guanti, rispettare il proprio turno e limitare la permanenza alle operazioni necessarie allo scarico del materiale.

I numeri verdi per informazioni 800942951 e per la prenotazione del materiale ingombrante 800146219 sono attivi dal lunedì al sabato in orario 8-14.