Ascit, riapre su appuntamento il centro di raccolta a Piegaio

martedì, 5 maggio 2020, 14:49

Un servizio dedicato al ritiro "porta a porta" di sfalci e potature. È quello a cui sta lavorando l'amministrazione guidata dal sindaco Andrea Bonfanti assieme ad Ascit. L'idea è di attivarlo in via sperimentale nelle frazioni più popolose, San Martino in Freddana e Monsagrati, dopo aver raccolto le adesioni

martedì, 5 maggio 2020, 13:44

Si chiama Serena Simonetti la giovane infermiera originaria di Monsagrati che da due anni lavora in Rianimazione e Terapia Intensiva all'ospedale di San Valentino di Montebelluna in provincia di Treviso. Recentemente tornata a Lucca nel rispetto delle norme vigenti, ci racconta come ha vissuto in prima linea il suo lavoro ai...

martedì, 5 maggio 2020, 13:17

Da lunedì 11 maggio porte aperte alle stazioni ecologiche. Sistema Ambiente, infatti, riapre nuovamente i centri di raccolta di Lucca (S. Angelo in Campo, Monte San Quirico, Mugnano e Pontetetto), di Diecimo e di Coreglia Antelminelli

lunedì, 4 maggio 2020, 19:45

Fra le varie attività che hanno ripreso con il 4 maggio c’è anche il settore della toelettature per cani e gatti. Non è stata una riapertura scontata, visto che tutto il comparto è accumunato (con il codice Ateco 96) ai servizi alla persona che non riapriranno – salvo diverse indicazioni...

lunedì, 4 maggio 2020, 19:44

Dopo la chiusura per l'emergenza coronavirus scattata nel mese di marzo, l'Automobile Club lucchese ha preso tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza e poter accogliere da domani, martedì 5 maggio, i tanti soci e clienti che quotidianamente si rivolgono agli uffici dell'ente

domenica, 3 maggio 2020, 14:06

Anche Forza Italia Mediavalle del Serchio, per bocca dei membri del direttivo locale, Cristina Benedetti di Borgo a Mozzano, Guido Santini di Barga, Laura Lucchesi e Claudio Gemignani di Bagni di Lucca, intervengono in merito alla crisi economica conseguente alla situazione del Coronavirus, insieme al coordinatore provinciale del medesimo partito