Mediavalle



Aumento tassa rifiuti, Lega disapprova

mercoledì, 13 maggio 2020, 14:56

Luigi Pellegrinotti, commissario Lega sezione Mediavalle Garfagnana, e Damiano Simonetti, responsabile relazioni esterne, disaprovvano la scelta da parte della maggioranza del consiglio provinciale di aumentare la tassa sui rifiuti e appoggiano in pieno la proposta del centro destra unito che ha chiesto, durante l'ultimo consiglio, di "avviare una revisione della spesa dell’ente, tagliando tutto quello che può essere tagliato, al fine di poter prevedere l’immediata restituzione, per il tramite dei comuni, ai cittadini di quanto questi ultimi si troveranno, nel caso, a pagare in più o, in alternativa, una riduzione dell’imposta per il 2021 e 2022".



"Proposta respinta. Assurdo che in un momento come questo di emergenza Covid19 - affermano Simonetti e Pellegrinotti - il presidente Menesini e i suoi consiglieri, nonostante potevano mantenere l'imposta come era, hanno preferito aderire alla scelta dell'aumento passando dal 4% al 5% (aumento previsto dal Governo Conte a fine anno) e chiedere quindi più soldi alle imprese oltre che ai cittadini. Tale azione è una mancanza di attenzione nei riguardi delle Partite Iva che oggi non hanno fatturato per l'assenza di lavoro. Potevano a nostro avviso, promuovere la sospensione di tale incremento tributario, deliberandone il rinvio. Ci meravigliamo inoltre che molti sindaci della maggioranza, appartenenti al PD, abbiano dato consenso positivo e non abbiano valutato l'idea di neutralizzare l'aumento tariffario o di accettare la proposta della minoranza valutando un decremento per gli anni 2021e 2022 come previsto dal D.lgs n.504/1992, eppure in molti comuni in cui amministrano, vi é la presenza di molte imprese e di attività commerciali".



"Non possono - concludono Simonetti e Pellegrinotti - chiedere ancora più soldi alle imprese, perché vi é il rischio che siano indeboliti i conti necessari al rilancio della propria economia".