Contributi straordinari per il pagamento dell'affitto, aperto il bando

venerdì, 1 maggio 2020, 14:13

Il comune di Pescaglia, grazie alle risorse messe a disposizione della Regione Toscana, ha aperto un bando per l'assegnazione di un contributo straordinario per il pagamento dell'affitto delle abitazioni. Ne possono usufruire i cittadini lavoratori dipendenti e autonomi che, a causa dell'emergenza Coronavirus, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Il contributo sarà calcolato sulla base del 50% del canone di locazione, fino a un massimo di 250 euro al mese per tre mensilità a partire da aprile. Sarà rinnovato mensilmente fino a giugno se permarranno i requisiti.



"Un sostegno concreto alle famiglie di Pescaglia che a causa dell'emergenza sanitaria nazionale hanno problemi a pagare l'affitto, perché hanno perso il lavoro oppure perché hanno visto ridurre il reddito familiare – spiega l'assessore alle politiche per la casa, Beatrice Gambini -. Il Paese sta attraversando una crisi molto severa ma è anche grazie a iniziative come queste che dimostriamo di essere al fianco dei cittadini. Ringrazio la Regione Toscana per aver messo a disposizione le risorse per mettere in campo questa misura straordinaria".



Sarà possibile presentare domanda fino a lunedì 18 maggio. Per partecipare sono richiesti alcuni requisiti, fra cui la diminuzione del reddito del nucleo familiare di almeno il 30% per cause riconducibili all'emergenza da Covid-19 e un valore Ise (Indicatore della Situazione Economica) del 2019 non superiore a 28.684,36 euro. Qualora il richiedente non avesse presentato la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) nell'anno 2019 potrà farlo quest'anno, ad esempio rivolgendosi a un patronato o tramite il sito dell'Inps, indicando il numero di protocollo della pratica presentata e autocertificando che il proprio valore Ise. Bisogna inoltre essere residenti nel comune di Pescaglia e non possedere un'abitazione nel raggio di 50km. Il contributo non è cumulabile con la misura GiovaniSì 2020 e non è rivolto agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. La graduatoria sarà formata sulla base di due fasce: fascia A con valore Ise uguale o inferiore a 13.338,26 euro, fascia B con valore Ise compreso tra 13.338,26 euro e 28.684,36 euro.



La modulistica è pubblicata sul sito web www.comune.pescaglia.lu.it e dovrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata: comune.pescaglia@postacert.toscana.it, tramite mail all'indirizzo di posta elettronica ordinario protocollo@comune.pescaglia.lu.it o tramite fax al numero 0583 359642. Solo in caso di comprovata impossibilità la domanda potrà essere presentata a mano all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Pescaglia, esclusivamente previo appuntamento, contattando il numero 0583/35401 - 1