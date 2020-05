Coreglia, “buoni spesa” per cittadini in difficoltà

Altri articoli in Mediavalle

giovedì, 14 maggio 2020, 13:44

È un vero e proprio grido di allarme quello lanciato dalla vice-presidente della Commissione regionale pari opportunità della Toscana, Lara Baldacci, dalla presidente dell’associazione Non Ti Scordar di Te di Gallicano, Stella Adami, e dall’assessore regionale, Marco Remaschi

mercoledì, 13 maggio 2020, 20:37

Ad oggi nel comune di Pescaglia non risultano più persone positive al Covid-19. La buona notizia è stata data in serata dal sindaco Andrea Bonfanti

mercoledì, 13 maggio 2020, 18:11

Attività commerciali in fermento anche in Mediavalle in vista della possibile riapertura del 18 maggio, ma come spiegano i sindaci di Pescaglia e Borgo a Mozzano, al momento dal governo e dalla regione non è arrivato nulla di ufficiale

mercoledì, 13 maggio 2020, 15:52

Al fine di coinvolgere l'intera comunità comunale attraverso i pareri e le richieste dei cittadini, dei lavoratori, degli imprenditori e dei liberi professionisti, i consiglieri di minoranza Pietro Tosi, Gianluca Bocchino, Mauro Santini e Simone Pizzi, attraverso una mozione, impegnano il consiglio comunale ad istituire una commissione temporanea

mercoledì, 13 maggio 2020, 14:56

Luigi Pellegrinotti, commissario Lega sezione Mediavalle Garfagnana, e Damiano Simonetti, responsabile relazioni esterne, disaprovvano la scelta da parte della maggioranza del consiglio provinciale di aumentare la tassa sui rifiuti e appoggiano in pieno la proposta del centro destra unito

mercoledì, 13 maggio 2020, 10:20

Il gruppo consiliare di minoranza "Prima Pescaglia" chiede se ci sia la possibilità di aiutare le attività chiuse per decreto con il rimborso del canone di affitto