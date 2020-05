Coronavirus, tutti guariti i contagiati a Pescaglia

Altri articoli in Mediavalle

mercoledì, 13 maggio 2020, 18:11

Attività commerciali in fermento anche in Mediavalle in vista della possibile riapertura del 18 maggio, ma come spiegano i sindaci di Pescaglia e Borgo a Mozzano, al momento dal governo e dalla regione non è arrivato nulla di ufficiale

mercoledì, 13 maggio 2020, 15:52

Al fine di coinvolgere l'intera comunità comunale attraverso i pareri e le richieste dei cittadini, dei lavoratori, degli imprenditori e dei liberi professionisti, i consiglieri di minoranza Pietro Tosi, Gianluca Bocchino, Mauro Santini e Simone Pizzi, attraverso una mozione, impegnano il consiglio comunale ad istituire una commissione temporanea

mercoledì, 13 maggio 2020, 14:56

Luigi Pellegrinotti, commissario Lega sezione Mediavalle Garfagnana, e Damiano Simonetti, responsabile relazioni esterne, disaprovvano la scelta da parte della maggioranza del consiglio provinciale di aumentare la tassa sui rifiuti e appoggiano in pieno la proposta del centro destra unito

mercoledì, 13 maggio 2020, 10:20

Il gruppo consiliare di minoranza "Prima Pescaglia" chiede se ci sia la possibilità di aiutare le attività chiuse per decreto con il rimborso del canone di affitto

martedì, 12 maggio 2020, 17:19

Sistema Ambiente si rivolge a cittadini lucchesi che si stanno recando ai Centri di raccolta, riaperti ieri, lunedì 11 maggio, dopo circa due mesi di stop a causa dell'emergenza Covid-19

lunedì, 11 maggio 2020, 15:13

La donna, residente a San Martino in Freddana, che stava uscendo dal locale, nel tremendo impatto ha riportato oltre a varie ferite, un brutto trauma cranico, per il quale è stata quindi trasportata sempre in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Luca