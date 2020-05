Mediavalle : pescaglia



Diritto allo studio: contributi alle famiglie grazie al "pacchetto scuola"

venerdì, 8 maggio 2020, 14:30

Un beneficio economico per l'acquisto di libri scolastici, materiale didattico e servizi. Lo mette a disposizione il comune di Pescaglia, grazie alle risorse della Regione Toscana, tramite il bando "pacchetto scuola" rivolto agli studenti appartenenti a nuclei familiari più a basso reddito che nell'anno scolastico 2021/22 frequenteranno le scuole secondarie di primo e secondo grado o percorsi di formazione professionale. Il contributo va da un massimo di 300 euro a un minimo di 180 euro.



"Un importante sostegno per tutte quelle famiglie più in difficoltà economica, teso a garantire l'accesso all'istruzione scolastica e quindi la crescita culturale e sociale – spiega il vice sindaco con delega alla scuola, Valerio Bianchi -. Crediamo fermamente che per costruire un futuro migliore sia importante accrescere le conoscenze, le competenze e le capacità dei più giovani. Il 'pacchetto scuola' va proprio in questa direzione. Ringrazio la Regione Toscana che anche quest'anno ha messo a disposizione le risorse".



Possono presentare domanda gli studenti residenti nel Comune di Pescaglia che il prossimo anno frequenteranno una scuola situata anche al di fuori del territorio comunale, appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, non superiore a 15.748,78 euro. Per richiedere l'incentivo economico non è necessario produrre alcuna documentazione di spesa, che deve essere conservata in caso di eventuali controlli.



La domanda di accesso al contributo deve essere presentata al Comune di Pescaglia entro il 19 giugno. Il bando è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pescaglia (www.comune.pescaglia.lu.it). Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'ufficio Istruzione del Comune 0583 35401 (tasto 6) oppure 05833540210.