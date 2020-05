Mediavalle



Disinfezione delle strade, prosegue il lavoro di Sistema Ambiente

sabato, 2 maggio 2020, 14:05

Sistema Ambiente sta proseguendo con la disinfezione delle strade, in centro storico e in periferia a Lucca. Il percorso e il calendario seguono quello dello spazzamento meccanizzato programmato, con la differenza che non è necessario spostare le auto parcheggiate. La sanificazione prosegue anche a Barga, il martedì, giovedì e sabato; a Coreglia Antelminelli, il mercoledì; a Borgo a Mozzano, il martedì. Al termine del giro, e in generale ad ogni rientro in sede, tutti i mezzi e gli strumenti di Sistema Ambiente vengono sanificati.

Restano chiusi, invece, per il momento sia i centri di raccolta sia gli uffici tassa/tariffa e protocollo/segreteria. In caso di comprovata necessità, i cittadini possono rivolgersi direttamente all'azienda per effettuare il ritiro di rifiuti ingombranti. Per fissare l'appuntamento è possibile contattare questo numero: 0583.343645.

Sistema Ambiente assicura in ogni caso l'assistenza a tutti i cittadini mediante chiamata diretta al numero verde - 0583.343645 - ed invita la cittadinanza a utilizzare la modulistica scaricabile dal sito web aziendale per comunicare variazioni di utenza, inizio e cessazione del servizio e quant'altro. Questi moduli potranno essere inviati a mezzo postale all'indirizzo Via delle Tagliate III traversa IV, 136 - Borgo Giannotti o via email a

tariffarifiuti@sistemaambientelucca.it o pec sistemaambientelucca.tia@legalmail.it.

Le comunicazioni verso l'ufficio protocollo/segreteria possono pervenire tramite email:

infoa@sistemaambientelucca.it o pec a sistemaambientelucca.lu00@infopec.cassaedile.it.

Per ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; Pagina Facebook Sistema Ambiente Lucca.