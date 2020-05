Mediavalle : pescaglia



Donna investita sulla via per Camaiore: grave in ospedale

lunedì, 11 maggio 2020, 15:13

di gabriele muratori

Una donna di 45 anni è stata investita da un'automobile nella tarda mattinata di oggi, poco dopo le 13, sulla via per Camaiore, in località La Cappella, di fronte al bar Da Bao. La macchina, che stava procedendo in direzione Lucca, ha preso in pieno la donna scaraventandola per terra di qualche metro. Subito soccorsa dai passanti, è stato allertato il 118, ed è velocemente giunta in codice rosso l'ambulanza della Misericordia di Lucca e la polizia municipale per svolgere i i rilievi e per snellire il traffico.



La donna, residente a San Martino in Freddana, che stava uscendo dal locale, nel tremendo impatto ha riportato oltre a varie ferite, un brutto trauma cranico, per il quale è stata quindi trasportata sempre in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Luca. Le condizioni, seppur gravi, non farebbero pensare a pericolo di morte.