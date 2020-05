Festa di San Michele Arcangelo, Coreglia festeggia il suo patrono

Altri articoli in Mediavalle

giovedì, 7 maggio 2020, 12:26

Grazie alla collaborazione tra Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio e Ufficio Regionale Territoriale di Lucca delle Attività Faunistiche ed ittiche è stato possibile dare avvio a questa importante attività di sostegno delle popolazioni di salmonidi presenti nelle acque della Media Valle del Serchio e della Garfagnana

mercoledì, 6 maggio 2020, 19:19

I consiglieri del gruppo consiliare di minoranza, "Prima Pescaglia", chiedono all'amministrazione comunale di contattare gli istituti di credito per attivare uno sportello bancomat nel capoluogo

mercoledì, 6 maggio 2020, 17:47

La Commissione Intercomunale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro interviene in merito alla cosiddetta "Fase-2" rivolgendo il proprio messaggio alla politica locale

martedì, 5 maggio 2020, 14:49

Un servizio dedicato al ritiro "porta a porta" di sfalci e potature. È quello a cui sta lavorando l'amministrazione guidata dal sindaco Andrea Bonfanti assieme ad Ascit. L'idea è di attivarlo in via sperimentale nelle frazioni più popolose, San Martino in Freddana e Monsagrati, dopo aver raccolto le adesioni

martedì, 5 maggio 2020, 13:47

Da sabato 9 maggio sarà riaperto su appuntamento anche il CDR di Piegaio per i soli utenti del comune di Pescaglia

martedì, 5 maggio 2020, 13:44

Si chiama Serena Simonetti la giovane infermiera originaria di Monsagrati che da due anni lavora in Rianimazione e Terapia Intensiva all'ospedale di San Valentino di Montebelluna in provincia di Treviso. Recentemente tornata a Lucca nel rispetto delle norme vigenti, ci racconta come ha vissuto in prima linea il suo lavoro ai...