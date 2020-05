Mediavalle : coreglia antelminelli



Ghivizzano canta "Esseri Umani" e il video diventa virale

venerdì, 8 maggio 2020, 21:27

Una bella iniziativa quella realizzata dai componenti dello spettacolo estivo "Insieme sotto le stelle". Su idea dello staff tecnico, i vari "artisti" hanno registrato una parte del brano di Marco Mengoni "Esseri Umani" che poi il tecnico video ha saputo montare alla perfezione.



"Insieme sotto le stelle" - spiega lo staff di Vivi Ghivizzano - è uno spettacolo che va in scena da trent'anni nel piccolo paese di Ghivizzano: durante l'edizione del 2019, infatti, fu festeggiato proprio questo bel traguardo. L'idea di cantare uniti, anche se distanti, è stata subito accolta da molti che entusiasti hanno fatto arrivare alla regia i loro pezzi. In queste settimane, da molti anni, erano in corso le prove dello spettacolo che si tiene da anni verso la metà di luglio. La voglia di rimanere comunque vicini ha fatto nascere questa idea con il video che è letteralmente diventato "virale".



"Insieme sotto le Stelle" - conclude lo staff - è una manifestazione che ha visto salire sul proprio palco molti giovani ed adulti che uniti sempre dalla grande passione trasmessa dal regista Giuliano Bellari ha segnato 30 anni di una comunità. Oltre che essere ben fatto, il video rappresenta, secondo noi, un bel ricordo ed un bel gesto di un gruppo che da anni partecipa con entusiasmo alla manifestazione più longeva del paese di Ghivizzano. Ringraziamo pubblicamente tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita di questo piccolo ma significativo progetto, Gianni Berni per le foto in notturna, lo staff che ha diretto i lavori e in particolar modo il tecnico video che ancora una volta si è dimostrato all'altezza della situazione. Buona visione!"

