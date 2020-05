Mediavalle



Il vicesindaco Bianchi: "Un plauso all'istituto comprensivo di Pescaglia"

sabato, 30 maggio 2020, 12:12

di giuseppe bini

Durante l'ultimo consiglio comunale, il vice sindaco Valerio Bianchi coglie l'occasione per elogiare i docenti, la preside e l'istituto comprensivo di Pescaglia in toto per l'impegno dimostrato e i risultati raggiunti in questo particolare periodo di didattica a distanza.



"Voglio fare un saluto al mondo della scuola - ha dichiarato il vice sindaco in chiusura di consiglio -, che nonostante tutto è riuscito ad andare avanti in un periodo di cambiamento improvviso. Non siamo tra quegli messi peggio, i nostri docenti sono stati rapidi a recepire i nuovi sistemi di insegnamneto, che sono stati costretti ad imparare".



"Un ringraziamento anche ai genitori - ha proseguito Bianchi - che hanno dato un grande aiuto non solo ai loro figli ma anche ai docenti stessi, e un saluto a tutti i bimbi, che ricorderanno per tutta la vita questo partiolare anno di scuola".



"Nell'ottica di una ripartenza migliore a settembre, visto che prima non ci rivdremo sicuramente - ha concluso infine il vice sindaco -, voglio esprimere quindi un ringraziamento all'Istituto comprensivo di Pescaglia, alla preside e alla vice preside, per come è stata affrontata questa situazione, riuscendo ad arrivare in tutti i punti del nostro territorio, ad aiutare tutti e ad andare avanti".