Lega: "Cinipide, parlare con i castanicoltori della zona"

giovedì, 21 maggio 2020, 11:22

I carabinieri della stazione di Piegaio hanno denunciato per furto una giovane parrucchiera di 26 anni, residente in Garfagnana, impiegata da anni presso un salone di bellezza di San Martino in Freddana

mercoledì, 20 maggio 2020, 11:43

Il segretario provinciale Ugl Lucca Cipriano Paolinelli denuncia la situazione in cui si trovano i lavoratori che non hanno ancora visto accreditarsi un euro di quelli promessi dal governo

martedì, 19 maggio 2020, 19:57

La lotta ai cambiamenti climatici passa anche dalla quantità di “verde” che si trova in città ed ecco allora che la piantumazione di alberi diventa protagonista di un nuovo bando regionale rivolto ai comuni

martedì, 19 maggio 2020, 17:30

La presidente della conferenza zonale per l'istruzione della Valle del Serchio, Caterina Campani, che ha inviato al dirigente regionale scolastico Ernesto Pellecchia, alla dirigente provinciale Donatella Buonriposi ed all'assessore regionale Cristina Grieco una lettera per richiedere un incontro urgente

lunedì, 18 maggio 2020, 15:32

A interrogare la giunta toscana chiedendole il punto tra contrasto all’insetto killer dei castagni e sostegni anticrisi all’economia castanicola è il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Maurizio Marchetti

sabato, 16 maggio 2020, 16:51

Il capogruppo di "Un futuro per Coreglia", Piero Taccini, interviene nuovamente a gamba tesa contro l'amministrazione comunale per la mancanza di iniziative intraprese durante l'emergenza in atto