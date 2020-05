Mediavalle



Pescaglia, arriva fondo anticrisi da 100 mila euro. Tari annullata per sei mesi

venerdì, 29 maggio 2020, 11:01

di giuseppe bini

Una cifra di tutto rispetto, considerate anche le dimensioni e il numero di abitanti del comune, che verrà riversata ai cittadini sotto forma di sgravi fiscali. Nel fondo confluiscono anche altri 80 mila euro, sempre provenienti dal bilancio comunale e destinati a lavori e manutenzioni, che verranno subito impegnati.



Con la votazione della variazione al bilancio di previsione 2020/2022 è stato sancita dal consiglio comunale di Pescaglia la costituzione di un fondo anticrisi, a sostegno delle famiglie e delle categorie economiche maggiormente colpite dalla crisi derivante dalla pandemia dovuta al Coronavirus.



"Andremo ad annullare la Tari per 6 mesi - ha spiegato il sindaco Andrea Bonfanti -, per le categorie economiche più colpite. Al fondo (di 100 euro, nda) si aggiungono poi altri 80 mila euro destinati agli investimenti".



"Il fondo è stato Costitutio per una parte grazie al disavanzo di bilancio, e poi da risparmi sul personale e sulla spesa corrente. Per quanto riguarda gli 80 mila è stato deciso di utilizzarne subito 50 mila da destinare a manutenzione straordinaria, per intervenire sulla frana che interessa l'accesso al centro di Pascoso".



Nel dopo consiglio, il sindaco ha poi affidato alla sua pagina facebook una riflessione sulla totale bocciatura delle mozioni pesentate dlla minoranza: "Nel corso del consiglio poi, nonostante la nostra apertura manifestata già in commissione, ci siamo visti costretti a respingere le mozioni presentate dalla minoranza. Le loro richieste o esulavano dalla competenza comunale o addirittura chiedevano di attuare provvedimenti con metodi non conformi alle leggi".