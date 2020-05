Mediavalle



Pescaglia, consiglio rinviato per la scomparsa della moglie di un dipendente

giovedì, 21 maggio 2020, 18:14

Consiglio comunale in lutto per la scomparsa di Ombretta Lucarotti, moglie di Stefano Bei, storico dipendente del comune di Pescaglia, avvenuta questo pomeriggio (giovedì 21 maggio). Come segno di rispetto i due gruppi consiliari, Progetto Pescaglia e Prima Pescaglia, hanno deciso all'unanimità di rinviare la seduta che avrebbe dovuto svolgersi oggi alle ore 18. L'assemblea tornerà a riunirsi il prossimo giovedì, 28 maggio, alle ore 18.



Tutta l'amministrazione comunale e il consiglio comunale unito esprimono la loro vicinanza a Stefano Bei in questo momento di dolore.