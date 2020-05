Pescaglia, cordoglio per la scomparsa dell'illustratore Gnago

Altri articoli in Mediavalle

La Pro Loco di Coreglia comunica che è stata annullata ufficialmente la Festa dei Patroni di Ghivizzano S.S Pietro e Paolo - che avrebbe dovuto tenersi il 29 giugno – questo a causa delle limitazioni prodotte dal Coronavirus

Sostenere gli agriturismi con fondi e contributi diretti, che possano aiutare uno dei comparti più colpiti dagli effetti economici del Covid-19 a rialzare la testa. È questa la proposta che l'assessore regionale all'agricoltura, Marco Remaschi, sta portando avanti in un confronto diretto con il Governo

Durante l'ultimo consiglio comunale, il vice sindaco Valerio Bianchi coglie l'occasione per elogiare i docenti, la preside e l'istituto comprensivo di Pescaglia in toto per l'impegno dimostrato e i risultati raggiunti in questo particolare periodo di didattica a distanza

Dopo aver conquistato il primo posto nella fase provinciale lucchese del Premio Nazionale Scuola Digitale, svoltasi a fine febbraio al Real Collegio, la classe 2^A della Scuola Secondaria di I grado "G.Ungaretti" dell'istituto comprensivo di Coreglia Antelminelli si aggiudica il secondo posto nell'ambito della selezione regionale

Mai avremmo immaginato, neppure nei nostri incubi peggiori, che avremmo finito, un giorno, per difendere la famiglia Marcucci, ma tant'è: l'imbecillità umana non conosce confini, ma, purtroppo, partiti

Ascolto, sostegno e rilancio. Sono queste, secondo il gruppo consiliare di maggioranza, Progetto Pescaglia, le tre parole chiave che qualificano nella fase 2 dell'emergenza da Covid-19 l'azione dell'amministrazione