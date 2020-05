Mediavalle



Prima Pescaglia: "Aiutare attività chiuse con il rimborso del canone di affitto"

mercoledì, 13 maggio 2020, 10:20

Il gruppo consiliare di minoranza "Prima Pescaglia" chiede se ci sia la possibilità di aiutare le attività chiuse per decreto con il rimborso del canone di affitto.



"Visto che il governo italiano, per poter combattere la pandemia dovuta al Coronavirus COVID-19, ha chiuso per decreto molte attività ritenute non indispensabili e che tali esercizi hanno continuato a pagare quanto dovuto senza avere nessun introito, trovandosi ad oggi in grosse difficoltà economiche - commenta il gruppo -, abbiamo ha protocollato in comune una interpellanza, chiedendo al sindaco e alla giunta se vi è la possibilità di aiutare le suddette attività tramite, per esempio, il rimborso del canone di affitto, per il periodo di chiusura attraverso un bando, anche a titolo di anticipo, qualvolta venisse in futuro effettuato dalla Regione o dallo Stato Italiano".