Mediavalle



Santini (Prima Pescaglia): "Incontro con imprenditori, la giunta strumentalizza"

domenica, 24 maggio 2020, 19:37

Il consigliere del gruppo consigliare "Prima Pescaglia" e presidente della commissione bilancio, Mauro Santini, si fa portavoce di alcune lamentele da parte degli imprenditori del comune.



"Vista la giusta richiesta da parte di ristoratori e titolari di bar del territorio comunale di Pescaglia di maggiori chiarimenti ed informazioni su come intraprendere correttamente le disposizioni in fatto di sicurezza - afferma -, mi faccio portavoce di alcuni imprenditori coinvolti che lamentano una strumentalizzazione politica da parte della giunta comunale, facendosi pubblicità su una questione di vitale importanza".



"Per far fronte a tali richieste - spiega Santini - è stato organizzato un incontro tra i rappresentanti della giunta comunale e gli imprenditori e nonostante sia stata richiesta dal gruppo consigliare di cui faccio parte una commissione speciale post COVID-19 e nonostante l'interpellanza di un aiuto economico per le attività rimaste chiuse per decreto a causa della pandemia già nel mese di aprile, come di consuetudine veniamo a conoscenza di tale riunione tramite la stampa e il passaparola. Nonostante la nostra disponibilità resa più volte pubblicamente ad aiutare l’amministrazione comunale, veniamo sempre e comunque esclusi da qualunque iniziativa".