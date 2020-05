Mediavalle



"Scuola Digitale", secondo posto per l'istituto comprensivo di Coreglia

venerdì, 29 maggio 2020, 18:24

Dopo aver conquistato il primo posto nella fase provinciale lucchese del Premio Nazionale Scuola Digitale, svoltasi a fine febbraio al Real Collegio, la classe 2^A della Scuola Secondaria di I grado "G.Ungaretti" dell'istituto comprensivo di Coreglia Antelminelli si aggiudica il secondo posto nell'ambito della selezione regionale Toscana svoltasi il 28 maggio in modalità online.



"Il Ministero dell'istruzione - spiega il dirigente scolastico, dottoressa Alessandra Giornelli -, attraverso il Piano Nazionale Scuola Digitale, incentiva gli studenti e le scuole nell'applicazione delle tecnologie digitali all'interno del Curricolo. A presentare il progetto "Giochiamo con le favole...con scratch" gli studenti Ivan Casotti e Lorenzo Pieroni, coordinati dalla professoressa Michela Chiesa. Il progetto racconta ed illustra una favola selezionata attraverso il ricorso alla tecnica digitale dello Scratch.La classe 2^A , in virtù del secondo posto raggiunto, si aggiudica in premio una videocamera GO-PRO".



"E' doveroso concludere - termina il preside - ricordando che il premio di 1000 euro, assegnato alla classe con il superamento della Fase provinciale dello scorso febbraio ,è stato impiegato per incrementare le risorse assegnate tramite il Decreto Cura Italia ed acquistare i device per gli studenti che ne erano sprovvisti ed avevano conseguenti difficoltà nel seguire la Didattica a Distanza, recarsi obbligatoria a seguito del lungo lockdown".