Acconto Imu e imposta di soggiorno, consiglio diviso su misure post-Covid

mercoledì, 24 giugno 2020, 21:46

di tommaso boggi

Un consiglio comunale da sempre tra i più accesi della Valle quello di Coreglia, che anche nella sua seduta di oggi, 24 giugno, ha visto in più di un'occasione scintille tra la minoranza e la maggioranza uscenti, in un clima particolare che risente probabilmente anche delle ormai prossime elezioni.

Lo scontro, fatto di vari botta e risposta, ha avuto inizio sin dai primi punti all'ordine del giorno, con un acceso confronto sul programma per il biennio 2020-2021 per gli acquisti di beni e servizi nonché sui programmi per il triennio 2020-2022 delle opere pubbliche, delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari.

Messo sotto esame dalla minoranza, nella persona di Piero Taccini del gruppo "Un futuro per Coreglia", soprattutto il fatto che l'amministrazione ha messo nel programma la realizzazione di un parco pubblico a Piano di Coreglia del costo di 410mila euro: "Ho chiesto la documentazione in merito il 21 aprile, siamo al 24 giugno e non ho ricevuto ancora nulla – ha attaccato Taccini – il parco si trova nel programma dal 2017, possibile in questi anni non sia stato trovato un finanziamento per iniziare i lavori?"

Ivo Carrari, assessore comunale e consigliere nel gruppo di maggioranza ha ribattuto immediatamente precisando come devono esserci determinate condizioni per portare a termine certe opere, come non sia realisticamente possibile realizzare tutto ciò che è nel programma triennale e che, viste le elezioni imminenti, non è comunque intenzione dell'amministrazione uscente lasciare un debito, necessario per iniziare la realizzazione del parco, in "eredità" alla prossima maggioranza. Posizione, questa, ribadita anche dal sindaco Valerio Amadei.

Per quanto riguarda invece le misure di alleggerimento economico per fronteggiare l'emergenza economica post Covid-19, il consiglio si è trovato diviso, non tanto nella reale applicazione delle due delibere portate in esame, ovvero la sospensione della tassa di soggiorno per favorire la ripresa del settore turistico e il rimando del pagamento della prima rata dell'IMU, quanto invece da alcune implicazioni morali e tecniche dietro queste scelte.



Durante la delibera riguardante la sospensione della tassa di soggiorno si è ad esempio registrata l'astensione del consigliere di minoranza Pietro Frati, del gruppo "Movimento per Coreglia", non perché non fosse d'accordo con tale sospensione, ma perché profondamente in disaccordo con l'esistenza della tassa in sé, mentre la delibera per il rimando della prima rata dell'IMU è stata osteggiata da Taccini che, pur dichiarando di esserne dispiaciuto, ha asserito che vi sono casi precedenti in altri comuni italiani in cui certe delibere sono state annullate perché irregolari, oltre che potrebbe essere un problema procedere perché tale decisione sarebbe stata presa in ritardo secondo il consigliere, visto che i pagamenti della prima rata sono già iniziati da giorni ed in molti la hanno già saldata.