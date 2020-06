Mediavalle



Centri estivi pronti per ripartire

venerdì, 5 giugno 2020, 18:11

A seguito del DPCM del 17.05.2020 e dell’ordinanza regionale del presidente della giunta regionale n.61 del 30 maggio che regolamentano le attività ludico/ricreative ed educative (centri estivi) il comune di Borgo a Mozzano e il comune di Bagni di Lucca comunicano che da oggi è possibile presentare i relativi progetti. I soggetti proponenti le attività ludico ricreative dovranno inviare i progetti all’amministrazione comunale territorialmente competente alla piattaforma SUAP della regione Toscana tramite portale STAR.



“Entrambe le amministrazioni vogliono dare una risposta e fare un passo concreto verso la normalità, fatta di socializzazione, apprendimento e divertimento per bambini e ragazzi, nel rispetto delle norme di sicurezza, igiene e prevenzione. Le attività ludiche e ricreative verranno realizzate nel rispetto del distanziamento sociale, con interventi di igienizzazione e sanificazione degli ambienti così come previsti dalle attuali normative legate all’emergenza COVID-19. Rispetto agli anni passati per garantire appieno il livello di sicurezza sono cambiati anche i rapporti numerici tra bambini ed educatori e i gruppi infatti, saranno strutturati con un rapporto da 1 a 10 per la fascia di età della scuola secondaria di primo grado, da 1 a 7 per la fascia di età delle primarie e da 1 a 5 per le scuole d'infanzia. Per i bambini con certificazione di disabilità il rapporto è di 1 a 1. Si auspica che ci sia partecipazione di soggetti proponenti e adesione dei nostri ragazzi. L’obiettivo, concludono le due amministrazioni, è quello di fornire una risposta adeguata ai bisogni delle famiglie e alle necessità di socializzazione dei bambini in un ambiente sicuro sia per loro stessi che per gli operatori.”



Per informazioni per il comune di Borgo a Mozzano rivolgersi:

- TELEFONICAMENTE all’ufficio SUAP- tel. 0571/820449 o all’Ufficio Scuola- tel. 0583-820423 oppure scrivere all’email m.citti@comune.borgoamozzano.lucca.it o morelli@comune.borgoamozzano.lucca.it



Per informazioni per il comune di Bagni di Lucca rivolgersi:

- TELEFONICAMENTE all’ufficio SUAP- tel.0583/809952 o all’Ufficio Scuola - tel. 0583/809940 oppure scrivere all’email istruzione@comunebagnidilucca.it