Va in shock anafilattico: decisivo il presidio di guardia medica a Coreglia

mercoledì, 17 giugno 2020, 14:09

A breve sarà convocata una seconda riunione per proseguire il percorso così iniziato. Allo stesso modo, questo percorso sarà seguito sia per la Mediavalle e la Garfagnana e per la Versilia

martedì, 16 giugno 2020, 14:00

Visualizzazioni a tre cifre per il ciclo di episodi con cui il Consorzio ha raccontato i corsi d’acqua. A un mese dall’avvio l’esperienza multimediale ha funzionato, con la promessa di tornare presto insieme a immergersi tra i colori e i profumi del mondo naturale

sabato, 13 giugno 2020, 14:06

Gli esponenti locali della Lega intervengono dopo il giro di perlustrazione effettuato dal Pd per verificare la gravità della situazione nelle zone della Mediavalle e Garfagnana dopo circa una settimana dai danni causati dal maltempo del 4 giugno

venerdì, 12 giugno 2020, 17:06

Il maltempo non ha risparmiato nemmeno le strutture del “Consorzio di Miglioramento Fondiario di Filecchio e Piano di Coreglia”

venerdì, 12 giugno 2020, 15:45

Un sopralluogo in Media valle del Serchio sui punti più colpiti dal nubifragio della settimana scorsa: lo hanno compiuto questa mattina gli assessori regionale all’agricoltura (Marco Remaschi) e all’ambiente (Federica Fratoni) insieme all’Unione dei comuni

venerdì, 12 giugno 2020, 14:11

Con l’ordinanza 65 la Regione Toscana ha dato il via libera, a partire da domani, sabato 13 giugno, per la riapertura anche dei rifugi alpini ed escursionistici. Una notizia che arriva proprio con l’inizio della bella stagione e con l’atteso ritorno in montagna da parte dei tanti appassionati