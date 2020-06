Mediavalle : pescaglia



Contributi per famiglie con figli minori disabili: domande prorogate al 31 agosto

giovedì, 11 giugno 2020, 14:19

A seguito dell'emergenza Covid-19 è stata prorogata al 31 agosto la scadenza per la presentazione delle domande per ottenere i contributi della Regione Toscana per famiglie con figli minori disabili. Il contributo è annuale ed è pari a 700 euro per ogni minore disabile in presenza di un'accertata condizione di handicap grave. Ai fini dell'erogazione del contributo è considerato minore anche il figlio che compie il diciottesimo anno di età nell'anno di riferimento del bonus.



Tra i requisiti per ottenere il contributo c'è quello di essere residenti in Toscana da almeno 24 mesi, essere in possesso di un'attestazione Isee 2020 con indicatore della situazione economica equivalente (standard) inferiore o uguale ad euro 29.999,00 ed essere in possesso di una certificazione attestante la condizione di handicap grave.



La domanda deve essere presentata al Comune di Pescaglia dalla madre o dal padre del minore disabile o da chi esercita la patria potestà.



Il modulo di domanda e l'informativa sono disponibili sul sito web del Comune di Pescaglia all'indirizzo http://www.comune.pescaglia.lu.it/modulistica-sociale Per ulteriori informazioni: ufficio sociale tel. 0583/3540218.