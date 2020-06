Mediavalle



Coreglia, l’amministrazione: “Grande attenzione per l’ambiente”

venerdì, 19 giugno 2020, 15:33

In vista della riapertura prevista per questo pomeriggio, alle 17, della strada Coreglia-Piastroso, chiusa in seguito agli eventi alluvionali del 4 giugno, il sindaco e l’assessore all’ambiente Sabrina Santi comunicano che da domani ripartirà regolarmente per le zone interessate dalla chiusura della strada il servizio porta a porta di raccolta rifiuti, nonché il servizio postale.

L’assessore all’ambiente informa inoltre che, per dare un tocco di colore alle nostre già belle frazioni, verranno messe in atto alcune misure per la manutenzione ed il decoro dei parchi e giardini, saranno infatti acquistate piante e fiori per le aiuole e le fioriere presenti sul territorio comunale.

Inoltre l’amministrazione comunale di Coreglia Antelminelli, al fine di valorizzare il contesto urbano, nonché implementare le arre verdi, ha aderito volontariamente a quanto previsto dalla Legge 113/92 che impone ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti di porre a dimora un albero per ogni neonato.

La messa a dimora deve avvenire nella zona urbana del territorio e se possibile, privilegiando aree particolarmente degradate o colpite da eventi dannosi naturali o dolosi, che abbiano recato nocumento all’ambiente stesso.

“Insieme al personale dell’ufficio tecnico comunale – spiegano gli amministratori - stiamo lavorando per individuare idonee aree facenti parte del patrimonio immobiliare del comune da destinare alla messa a dimora delle alberature di che trattasi, che dovrebbe avvenire a partire dal mese di settembre, per ogni nuovo nato nel 2020”.