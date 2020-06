Mediavalle : coreglia antelminelli



Domenica la pro loco organizza una passeggiata per l’antico borgo

mercoledì, 24 giugno 2020, 11:35

Dopo il grande successo per Ri-Puliamo in Compagnia a Tereglio e per gli itinerari matildici prende una nuova iniziativa per andare a passeggio lentamente nelle strade di Coreglia con merenda al sacco presso i giardini dell’Albergo la Penna per domenica 28 giugno.

Chi volesse essere partecipare lo può dare facendosi trovare alle ore 9 presso il parcheggio del campeggio Pian D’amora armati di sacco e vivande.

"Parleremo di arte, cultura e storia - spiega il presidente della pro loco di Coreglia Fulvio Mandriota -. Vi aspettiamo".