Mediavalle : coreglia antelminelli



Emergenza Covid, il comune lavora ad una manovra straordinaria

martedì, 9 giugno 2020, 14:27

L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha messo in difficoltà l’intero territorio nazionale, prima da un punto di vista sanitario, e attualmente da un punto di vista socio-economico. Il comune di Coreglia Antelminelli non è sfuggito a questa dinamica e per questo quindi sta lavorando ad una manovra straordinaria che prevede un’articolata serie di provvedimenti in favore dei soggetti maggiormente penalizzati, in discussione nel prossimo consiglio comunale.

"In concreto - spiega l’assessore al bilancio e ai tributi Ivo Carrari - differiremo il termine per il versamento della prima rata IMU a settembre 2020 per le categorie più colpite dall’emergenza. Nel dettaglio, il provvedimento sarà valido per le attività produttive, le attività professionali e pubblici esercizi rientranti nelle categorie di attività effettivamente chiuse per effetto dei Decreti governativi e gestori delle attività svolte negli immobili oggetto di sospensione. Varrà anche per le persone fisiche non esercenti attività di impresa che abbiano perduto la propria fonte di reddito per cause non imputabili alla propria volontà (ad esempio licenziamento da parte del datore di lavoro) nel periodo 1° gennaio 2020 – 31 maggio 2020".

"Abbiamo poi deciso - prosegue l'assessore -, e anche questo verrà proposto al consiglio comunale, l’azzeramento dell’imposta di soggiorno per tutto il 2020, provvedimento che si aggiungerà a quanto stabilito dal Decreto Rilancio in merito all’esenzione totale della prima rata IMU per gli immobili turistici. Stiamo lavorando inoltre all’elaborazione delle nuove tariffe TARI, tassa per la quale abbiamo già prorogato i termini del versamento della prima rata al 31 luglio 2020, cercando di applicare le recentissime indicazioni dell’Autorità di Regolazione (ARERA), che darebbero la possibilità di esentare gli esercizi commerciali forzatamente chiusi nel periodo di lockdown.”

“Queste - conclude l’assessore Carrari - sono solo alcune delle misure previste dal piano, che doverosamente anticipiamo in considerazione delle prossime scadenze fiscali. La programmazione finanziaria dell’Ente è stata ridisegnata alla luce delle novità degli ultimi mesi, elemento non prevedibile e certamente da non poter ignorare, così da impiegare ogni possibile risorsa per il sostegno ai soggetti più colpiti".

A coronamento del tutto è intervenuto il sindaco di Coreglia Antelminelli Valerio Amadei: “Stiamo cercando di mettere in atto tutta una serie di provvedimenti economici che possano essere di aiuto per i cittadini del nostro comune in questa difficile ripartenza dopo la fase di chiusura totale causa emergenza Covid-19. Ci rendiamo perfettamente conto della gravità della situazione, come ci rendiamo conto che queste misure da sole non sono certamente sufficienti e dovranno essere affiancate alle altrettante e ben più sostanziose azioni messe in campo dalla Regione Toscana e dal Governo. In ogni caso ancora una volta questa amministrazione non si sottrarrà ai suoi compiti e a quella delicata quanto importante azione di vicinanza, aiuto e ascolto nei confronti di tutti i cittadini del comune di Coreglia Antelminelli”.