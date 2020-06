Ghivizzano, tre studentesse partecipano al concorso nazionale di musica

Altri articoli in Mediavalle

venerdì, 26 giugno 2020, 16:37

Il capogruppo di minoranza del gruppo "Un futuro per Coreglia", Piero Taccini, risponde all'assessore al bilancio Ivo Carrari dopo quanto affermato a seguito dell'ultimo consiglio comunale

venerdì, 26 giugno 2020, 12:07

Con una nota "Cambiamo!" sollecita il centrodestra ad intraprendere una via definitiva per le amministrative di settembre che, in Valle del Serchio, si terranno nei comuni di Coreglia Antelminelli e Sillano-Giuncugnano

venerdì, 26 giugno 2020, 11:36

I circoli di Fratelli d'Italia della Mediavalle e Garfagnana ed il responsabile del dipartimento tematico istruzione di FdI della provincia di Lucca Tommaso Boggi invitano la popolazione ad aderire alla petizione

giovedì, 25 giugno 2020, 09:54

L'assessore al bilancio del comune di Coreglia, Ivo Carrari, parla del bilancio 2020-2022 e delle misure post-Covid prese: dall'azzeramento dell'imposta di soggiorno all'esenzione della prima rata Imu per gli immobili turistici

mercoledì, 24 giugno 2020, 21:46

Un consiglio comunale da sempre tra i più accesi della Valle quello di Coreglia, che anche nella sua seduta di oggi ha visto in più di un'occasione scintille tra la minoranza e la maggioranza uscenti, in un clima particolare che risente probabilmente anche delle ormai prossime elezioni

mercoledì, 24 giugno 2020, 11:35

Dopo il grande successo per Ri-Puliamo in Compagnia a Tereglio e per gli itinerari matildici prende una nuova iniziativa per andare a passeggio lentamente nelle strade di Coreglia con merenda al sacco presso i giardini dell’Albergo la Penna per domenica 28 giugno