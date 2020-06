Il maltempo non risparmia il consorzio irriguo: “Danni rilevanti alle strutture”

Altri articoli in Mediavalle

venerdì, 12 giugno 2020, 15:45

Un sopralluogo in Media valle del Serchio sui punti più colpiti dal nubifragio della settimana scorsa: lo hanno compiuto questa mattina gli assessori regionale all’agricoltura (Marco Remaschi) e all’ambiente (Federica Fratoni) insieme all’Unione dei comuni

venerdì, 12 giugno 2020, 14:11

Con l’ordinanza 65 la Regione Toscana ha dato il via libera, a partire da domani, sabato 13 giugno, per la riapertura anche dei rifugi alpini ed escursionistici. Una notizia che arriva proprio con l’inizio della bella stagione e con l’atteso ritorno in montagna da parte dei tanti appassionati

giovedì, 11 giugno 2020, 22:01

Durante la chiusura del Museo del Castagno e della sala museo dedicata al Maestro Alfredo Catalani a causa della pandemia da Covid-19, l'associazione paesana Colognora di Pescaglia ha ricevuto molte richieste per la visita, pertanto è stato deciso di riaprire i battenti da domenica 14 giugno

giovedì, 11 giugno 2020, 17:14

Il consigliere di minoranza, capogruppo di "Un futuro per Coreglia", Piero Taccini, torna a criticare aspramente l'amministrazione comunale sulle misure adottate a sostegno della cittadinanza in questa emergenza sanitaria

giovedì, 11 giugno 2020, 14:57

Domenica 21 giugno a Tereglio, in occasione del solstizio d'estate, il gruppo Pro Loco Coreglia Antelminelli presenterà il progetto “Ri-puliamo in compagnia", che consisterà in una passeggiata ecologica sul tracciato della Via Ducale in direzione dell'Antica Dogana, con vista del Borgo Medievale

giovedì, 11 giugno 2020, 14:19

A seguito dell'emergenza Covid-19 è stata prorogata al 31 agosto la scadenza per la presentazione delle domande per ottenere i contributi della Regione Toscana per famiglie con figli minori disabili. Il contributo è annuale ed è pari a 700 euro per ogni minore disabile in presenza di un'accertata condizione di...