Mediavalle : pescaglia



Il Museo del Castagno riapre i battenti

giovedì, 11 giugno 2020, 22:01

Durante la chiusura del Museo del Castagno e della sala museo dedicata al Maestro Alfredo Catalani a causa della pandemia da Covid-19, l'associazione paesana Colognora di Pescaglia ha ricevuto molte richieste per la visita, pertanto è stato deciso di riaprire i battenti da domenica 14 giugno.

Con l'entusiasmo di sempre aspettiamo i nostri graditi ospiti in visita al museo del castagno, oggi titolato come riferimento nazionale ed non di meno per la sala dedicata al Maestro Catalani, dove non mancheranno alcune sorprese.

Collegato al compositore Catalani, dopo lo stop dovuto alla pandemia ci stiamo impegnando al completamento dei lavori della Chiesa di S. Michele appartenente al Castrum di Castel di Roggio, databile prima dell'anno 1000, nella quale si dovrebbe realizzare l'auditorium in onore dei compositori Giacomo Puccini e Alfredo Catalani. Una cosa che pochi conoscono, di fatto esiste ancora la strada con l'antico selciato che collega Colognora con Castel di Roggio, che speriamo di vederla ripristinata nel più breve tempo possibile, la stessa aprirebbe alla possibilità di una passeggiata in un contesto incontaminato.

Per ritornare alla visita del museo a seguito di disposizioni i visitatori dovranno indossare la mascherina, mentre noi misureremo la temperatura, metteremo a disposizione il gel per sanificare le mani e naturalmente porremo tutte le attenzioni per quanto riguarda l'aerazione dei locali.

I gruppi che riceveremo non potranno avere più di tre persone, fatti salvo per quelli appartenenti allo stesso nucleo familiare, questo in ragione della distanza da rispettare tra i visitatori stessi, naturalmente i visitatori come sempre verranno accompagnati da una guida.

Inoltre le visite verranno accolte su prenotazione, così per regolarizzarne l'afflusso e poter accontentare tutti

La visita come di consueto sarà possibile nei giorni festivi dalle ore 15,00 alle 18,00 ed anche sempre su prenotazione negli altri giorni della settimana, con orari da concordare.

Per prenotare le visite potrete mettervi in contatto con info@museodelcastagno.it o telefonando al 328.5722956.