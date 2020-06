Mediavalle



Lega: "Danni maltempo, servono interventi rapidi ed efficaci"

sabato, 13 giugno 2020, 14:06

Gli esponenti locali della Lega intervengono dopo il giro di perlustrazione effettuato dal Pd per verificare la gravità della situazione nelle zone della Mediavalle e Garfagnana dopo circa una settimana dai danni causati dal maltempo del 4 giugno.



"Ci fa piacere - esordiscono gli esponenti locali della Lega - di questa attenzione, soprattutto per i cittadini, ma ci chiediamo il perché dato che, a seguito di alcuni nostri sopralluoghi effettuati sabato 6 giugno dal commissario Lega sezione Mediavalle Garfagnana Luigi Pellegrinotti, dal responsabile enti locali Massimiliano Baldini e di alcuni consiglieri (Piero Taccini per Coreglia Antelminelli, Yamila Bertieri per Borgo a Mozzano e Mauro Santini per Pescaglia), è emerso fin da subito che la situazione non è tra le migliori, soprattutto per quanto riguarda la questione della sicurezza".



"Basti pensare - proseguono gli esponenti leghisti - che nel comune di Borgo a Mozzano ci sono due frazioni, San Romano e Motrone, che rischiano di rimanere isolati se si verificano ulteriori frane così come la località Piastroso nel comune di Coreglia Antelminelli".



"Il nostro capogruppo in Regione Elisa Montemagni - concludono - da subito si è adoperata per trovare una soluzione a questo problema e ha deciso, vista la necessità di interventi rapidi ed efficaci, di sottoscrivere una mozione della maggioranza in cui è stato chiesto lo stato di emergenza regionale per i citati territori. Mozione approvata ad unanimità sia dal PD che dalla Lega".