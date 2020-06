Mediavalle



Lutto a Pescaglia per la scomparsa di Luigi Carmassi: fu sindaco dal 1985 al 1990

sabato, 27 giugno 2020, 12:41

di simone pierotti

Lutto nella comunità di Pescaglia per la scomparsa, all’età di 74 anni, dell’ex sindaco Luigi Giovanni Carmassi. Molto conosciuto e benvoluto da tutti i concittadini, Carmassi aveva ricoperto la carica di primo cittadino per un mandato, dal 1985 al 1990, e altri 5 mesi, in quanto, dopo la seconda rielezione avvenuta il 19 giugno 1990, il 19 novembre dello stesso anno si era dimesso in seguito ad una vicenda giudiziaria. Le successive elezioni avevano dato il via alla lunga era del sindaco Baldassari, con lo stesso Carmassi eletto consigliere fino al 1995.

L’ex amministratore, che nella vita era insegnante, apparteneva alla Democrazia Cristiana. Negli ultimi anni aveva combattuto con una malattia e, in seguito ad un peggioramento tre mesi fa, era stato trasferito nella struttura sanitaria di Cecina, dove è spirato.

La notizia della scomparsa di Carmassi è stata diffusa dal primo cittadino Andrea Bonfanti che ha rivolto ai familiari le condoglianze personale e dell’amministrazione. Messaggio di cordoglio è giunto anche dal gruppo di minoranza “Prima Pescaglia”.