Mediavalle



Paolinelli (Ugl): "Crisi settore turistico, grazie alla Lega per interesse dimostrato"

mercoledì, 3 giugno 2020, 18:27

Il segretario provinciale Ugl della provincia di di Lucca e coordinatore della Toscana Nord Cipriano Paolinelli esprime soddisfazione e soprattutto gratitudine per l'interesse dimostrato dagli esponenti della Lega, sia territoriale (commissario Luigi Pellegrinotti), sia regionale (capogruppo Elisa Montemagni) che, addirittura, parlamentare (Manuel Vescovi), riguardo all'appello di preoccupazione fatto a metà maggio dal sindacato per la crisi Covid-19 nel mondo del settore turistico in generale, per i dipendenti e per gli autisti degli autobus turistici.



"Ringrazio gli esponenti Lega - dichiara Paolinelli - per aver mantenuto quanto promesso, portando all'attenzione nazionale le difficolta che questo settore sta attraversando, visto che oggi hanno parlato e si sono espressi sul tema proprio l'ex ministro del turismo Lega Gian Marco Centinaio e il segretario federale Lega Matteo Salvini".