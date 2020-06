Mediavalle



Paolinelli (Ugl): "Ringrazio Salvini per sensibilità verso il trasporto pubblico"

martedì, 23 giugno 2020, 13:35

Stamattina, intorno alle 9.15, Matteo Salvini è arrivato a Lucca insieme ai vertici lucchesi del partito, in Piazza Napoleone, e ad accoglierlo, oltre ai tanti militanti, iscritti e simpatizzanti, c'era anche il segretario provinciale di Lucca e coordinatore del trasporto pubblico locale della Toscana Nord UglFnautoferrotranvieri Cipriano Paolinelli che, dopo aver ascoltato il suo discorso, lo ha fatto salire su un bus urbano (navetta blu) scattandosi un selfie con l'ex ministro dell'interno.



"Oltre ad esporgli le problematiche inerenti il trasporto pubblico locale in lucchesia e in tutta la Toscana - ha affermato Paolinelli -, gli ho chiesto, vista anche la situazione venutasi a creare per l'aggiudicazione della gara unica per i prossimi 11 anni, di salire su una "navetta" che effettua servizio pubblico urbano nella città di Lucca. Ha subito risposto positivamente, si è subito prestato senza esitare, accettando con piacere di salire salutando con stima l'autista e ringraziando tutta la categoria per il lavoro che ogni giorno svolgiamo con professionalità al servizio della cittadinanza".



"Ringrazio quindi Matteo Salvini - conclude - per essere venuto a Lucca e per la sua disponibilità; ringrazio anche il commissario Andrea Recaldin, la consigliera regionale Elisa Montemagni, il consigliere comunale Giovanni Minniti e Mauro Santini (organizzativo della Lega Lucca)".