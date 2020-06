Mediavalle



Petizione di Fratelli d'Italia: "No al taglio delle cattedre e no alle classi pollaio"

venerdì, 26 giugno 2020, 11:36

I circoli di Fratelli d'Italia della Mediavalle e Garfagnana ed il responsabile del dipartimento tematico istruzione di FdI della provincia di Lucca Tommaso Boggi invitano la popolazione ad aderire alla petizione: "No al taglio delle cattedre e no alle classi pollaio".



"La petizione - esordisce il gruppo -, indirizzata direttamente al ministro della pubblica istruzione Lucia Azzolina, vuole opporsi fortemente al taglio delle cattedre che sta venendo portato avanti dal MIUR in questi giorni".



"Fratelli d'Italia - spiega - ritiene fondamentale la presenza a scuola per garantire la qualità della didattica, l'integrazione e la crescita culturale degli studenti, inoltre in un momento di rischio sanitario come quello che stiamo attraversando è necessario ridurre il rapporto numerico tra alunni e corpo docente, non aumentarlo. Più docenti garantiscono più sicurezza ed una migliore istruzione".



"FdI chiede pertanto - conclude il partito -, se non è addirittura possibile un aumento delle cattedre, quantomeno che ne venga mantenuto l'attuale numero evitando di procedere a pericolose diminuzioni. La data di scadenza per la raccolta delle adesioni è il 28 giugno 2020 e l'iniziativa è stata promossa in sinergia da Michela Senesi, responsabile del dipartimento tematico regionale toscano istruzione di Fratelli d'Italia, assieme a Marina Staccioli e Gianni Martinucci, coordinatori dei dipartimenti tematici per la regione Toscana".



Link alla petizione: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScManPLv_AeGD9TQDaOgyn1tyxdS5dWNTyNkO23W5LbGovKEw/viewform