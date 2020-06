Mediavalle : coreglia antelminelli



“Ri-puliamo in compagnia": passeggiata ecologica sulla via Ducale

giovedì, 11 giugno 2020, 14:57

Domenica 21 giugno a Tereglio, in occasione del solstizio d'estate, il gruppo Pro Loco Coreglia Antelminelli presenterà il progetto “Ri-puliamo in compagnia", che consisterà in una passeggiata ecologica sul tracciato della Via Ducale in direzione dell'Antica Dogana, con vista del Borgo Medievale. Una giornata dedicata alla pulizia ed alla percorrenza dell'itinerario storico e culturale di un tratto della Via Ducale Lucca-Modena nel comune di Coreglia Antelminelli, con i partecipanti che si vedranno fornire tutto il necessario per la raccolta dei rifiuti lungo il percorso.

Il ritrovo si terrà al ristorante ‘Da Michele' a Tereglio alle 8:30, con partenza poi alle ore 9 e rientro alle 11:30 presso la chiesa Parrocchiale: sarà possibile contattare il numero 346 809 6042 per confermare la partecipazione (gradita per motivi organizzativi).