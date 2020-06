Mediavalle : coreglia antelminelli



Rinviata approvazione bilancio, Carrari: “Andiamo avanti seriamente”

giovedì, 18 giugno 2020, 19:37

L'assessore al bilancio del comune di Coreglia Antelminelli, Ivo Carrari, è intervenuto dopo il consiglio comunale di ieri sera, a Ghivizzano, parlando del rinvio dell'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.



"Nell’ultima seduta consiliare - ha spiegato l'assessore - l’amministrazione comunale ha rinviato con voto unanime l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, così come sollecitato dal consigliere Taccini per non essere stato in possesso di alcuni allegati entro i cinque giorni canonici".

“Il consigliere - ha incalzato Carrari - avrà così tempo di valutare, come dice, il parere di un organo terzo, il revisore dei conti, il quale ha espresso parere pienamente favorevole al bilancio del nostro comune. Speriamo così che possa davvero dare un contributo importante ai nostri strumenti di programmazione visto che, rileggendo i verbali dei precedenti consigli, nell’ultimo anno ha espresso voto contrario in tema di bilancio senza mai argomentare".

"Dispiace davvero - ha concluso - che sia la volontà di rilevare un elemento di forma a tentare di fermare la macchina comunale. Fortunatamente però non ci sono scadenze compromesse per l’ottenimento di finanziamenti ed altro. Andiamo quindi avanti seriamente. Questo per dovere di cronaca, rinviando solo al prossimo consiglio comunale la comunicazione delle misure che metteremo in campo!”