Taccini: "Rinvio bilancio, amministrazione si assuma le sue responsabilità"

giovedì, 18 giugno 2020, 20:03

Il consigliere di minoranza Piero Taccini, capogruppo di "Un futuro per Coreglia", attacca l'amministrazione dopo l'acceso consiglio di ieri sera, a Ghivizzano, e risponde alle dichiarazioni fatte dall'assessore al bilancio Ivo Carrari sulla stampa.



"Dopo circa sei mesi - ha esordito il consigliere - il sindaco Valerio Amadei è riuscito a convocare il primo consiglio comunale dell’anno. Certamente gli argomenti di cui discutere non potevano mancare. Infatti abbiamo visto il cospicuo elenco dell’ordine del giorno composto da 18 punti".

"Il consiglio - ha spiegato Taccini - è regolarmente iniziato parlando di quanto è stato messo in atto dal comune per l’emergenza sanitaria ed al termine della discussione ho proposto al sindaco (considerato che il 31 maggio doveva terminare il mandato di questa amministrazione e tutti saremmo dovuti andare a casa) di devolvere i nostri compensi alle casse comunali e ripartirli fra le persone più bisognose del comune. Mi mancava, e ci tenevo veramente tanto all’intervento del capogruppo Reali il quale faceva presente che non era possibile in quanto non previsto, portando un esempio accaduto anni addietro. Vorrei far presente al capogruppo Reali che nessuno può impedire di riscuotere il suo compenso e di fare una donazione al comune. Basta volerlo fare. Non penso che da parte di questa maggioranza ci si la volontà di farlo (questo vuol dire spronare)".

"Oltre al bilancio - ha continuato il capogruppo - erano previste le deliberazioni di altri sei provvedimenti. Tutti quanti richiamavano alcune delibere di giunta comunale effettuata il 10 giugno 2020. Penso che un’amministrazione composta da persone che da molti anni stanno nei palazzi comunali, conosca i regolamenti e sappia come metterli in atto. A Coreglia invece no".



"Questa volta - ha attaccato Taccini -, con il permesso del sindaco, come se non bastasse la figuraccia fatta alcuni minuti prima, si sono permessi di deridere il consigliere che gli ha fatto fare quella figuraccia. Infatti, giunti alla discussione del punto riguardante l’approvazione del piano comunale delle alienazioni, ho fatto presente che negli allegati messi a disposizione dei consiglieri comunali cinque giorni prima del consiglio, mancavano sia le delibere di giunta richiamate nelle delibere di consiglio, sia le relazioni ed i pareri del revisore dei conti. Ho chiesto, quindi, lo stralcio da quel consiglio dei sei punti che avevano la stessa problematica e, dopo una sospensione, è stato deciso, all’unanimità, di riportare quei punti in un altro consiglio comunale, già convocato per mercoledi 24 giugno".

"Vorrei dire due parole anche all’assessore al bilancio Carrari - ha incalzato il consigliere di minoranza - che si è permesso, sempre con il benestare del suo sindaco, di cercare di screditare quanto fatto da me in alcuni consigli comunali durante i quali avrei espresso il mio voto senza argomentare. Innanzitutto gli vorrei far presente che non c’è regolamento che mi impedisce di farlo ed in secondo luogo che non ho sbagliato in quelle occasioni stando zitto, ma sbaglio nelle occasioni in cui faccio le mie dichiarazioni perché sono sempre parole al vento e tempo perso ma, nonostante ciò, non riesco sempre a tacere. Vorrei ancora rammentare al dottor Carrari che l’elemento di forma che ha bloccato la macchina comunale non è stato causato dal consigliere Taccini ma se l’assessore fosse stato più competente allo svolgimento del suo ruolo, ci sarebbe stato un elemento di sostanza ed il consiglio sarebbe proseguito senza interruzione ed io, dopo aver valutato il parere di un organo terzo, quale il revisore dei conti, sarei stato ben lieto di dare il mio importante contributo che, come sempre, non sarebbe stato ascoltato".

"Sarebbe opportuno - ha concluso Taccini - che questa parte di maggioranza dell’amministrazione del comune di Coreglia Antelminelli, invece di cercare di screditare gli altri, si assumesse le proprie responsabilità".