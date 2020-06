Valle del Serchio: verranno attivati i centri estivi 0-3

Altri articoli in Mediavalle

venerdì, 19 giugno 2020, 15:33

In vista della riapertura prevista per questo pomeriggio, alle 17, della strada Coreglia-Piastroso, chiusa in seguito agli eventi alluvionali del 4 giugno, il sindaco e l’assessore all’ambiente Sabrina Santi comunicano che da domani ripartirà regolarmente per le zone interessate dalla chiusura della strada il servizio porta a porta di raccolta...

venerdì, 19 giugno 2020, 12:54

Prenderanno il via in estate i lavori di efficientamento energetico dell'ex scuola primaria di Fiano – Loppeglia. L'intervento, che si concluderà all'inizio dell'autunno, permetterà di rendere più fruibili i locali e di restituire alla comunità l'immobile pubblico

giovedì, 18 giugno 2020, 20:03

Il consigliere di minoranza Piero Taccini, capogruppo di "Un futuro per Coreglia", attacca l'amministrazione dopo l'acceso consiglio di ieri sera, a Ghivizzano, e risponde alle dichiarazioni fatte dall'assessore al bilancio Ivo Carrari sulla stampa

giovedì, 18 giugno 2020, 19:37

L'assessore al bilancio del comune di Coreglia Antelminelli, Ivo Carrari, è intervenuto dopo il consiglio comunale di ieri sera, a Ghivizzano, parlando del rinvio dell'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022

giovedì, 18 giugno 2020, 08:17

Un consiglio comunale acceso, quello di ieri sera, nella sede distaccata di Ghivizzano. Una seduta fiume, con tanti i punti all'ordine del giorno, risolta con il rinvio dell'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022

mercoledì, 17 giugno 2020, 14:42

Una vicenda avvenuta tre giorni fa, che fa capire l’importanza dei presidi di guardia medica: nella circostanza è stato fondamentale quello di Coreglia, a cui si è rivolto Federico Baldassini, colpito da uno shock anafilattico