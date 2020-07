Mediavalle : coreglia antelminelli



A Ghivizzano Castello inaugura il defibrillatore acquistato da Croce Verde e Fratres

venerdì, 24 luglio 2020, 08:23

Un nuovo arrivo per la comunità di Ghivizzano: sabato 25 luglio, alle ore 19:00, nel centro storico di Ghivizzano Alto verrà inaugurato il nuovo DAE (defibrillatore automatico esterno) acquistato da Croce Verde P.A. Lucca e Fratres di Ghivizzano.

Si tratta dell’atto conclusivo di un progetto iniziato nel 2019: le due associazioni avevano infatti organizzato, lo scorso novembre, l’iniziativa “La cena del cuore”, finalizzata alla raccolta fondi per l’acquisto del dispositivo in questione.

“Finalmente termina l’attesa – commenta Elisa Ricci, presidente della Croce Verde P.A. Lucca – e consegniamo ai cittadini di Ghivizzano un dispositivo estremamente semplice da utilizzare, in caso di necessità, ma di straordinaria importanza in attesa dei soccorsi. Ringrazio i Fratres di Ghivizzano, che hanno contribuito in maniera decisiva alla raccolta fondi; con loro, le autorità e i residenti inaugureremo il defibrillatore al termine di una giornata di esercitazioni dei nostri volontari. Come Pubblica Assistenza – conclude Ricci - è nostro compito fornire i mezzi, ma anche organizzare corsi per la cittadinanza e avere volontari pronti, ogni qualvolta ci sia bisogno di loro”.

Il DAE (defibrillatore automatico esterno) è un dispositivo che invia una scarica elettrica ad alto voltaggio al cuore di una persona colpita da arresto cardiaco improvviso. L’emissione di questa scossa elettrica viene chiamata defibrillazione, il cui scopo è quello è di riportare il cuore al suo normale ritmo cardiaco nel caso di un arresto cardiaco improvviso. I defibrillatori sono dispositivi intuitivi da utilizzare, poiché emettono istruzioni vocali che indicano le procedure passo dopo passo e spesso presentano grafiche che guidano durante l’intero soccorso.