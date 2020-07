Mediavalle



Bertieri e Baldini (Lega): "Sostenere piccole realtà economiche del territorio"

giovedì, 9 luglio 2020, 16:20

Yamila Bertieri, consigliere Lega di Borgo a Mozzano, e Massimiliano Baldini, responsabile Lega enti locali Provincia di Lucca, hanno accolto molte segnalazioni provenienti dal mondo del commercio che riguardano le piccole realtà economiche in Mediavalle Garfagnana. Realtà presenti non solo nelle grandi città o nelle industrie, ma anche in piccoli paesi appartenenti ai comuni montani.



"Riteniamo - affermano Bertieri e Baldini - che tali attività locali sono le vere sostenitrici dell’economia reale e sono il vero valore di tutta la nostra comunità sia a livello economico che sociale. Esse creano il benessere della collettività, dando lavoro e aiutando altre aziende a nascere o a svilupparsi. Inoltre, quando acquistiamo da un’azienda locale, i nostri soldi restano nella comunità, di conseguenza aiutiamo l’economia reale e allo stesso tempo contribuiamo a mantenere attivi anche i centri storici perché tali attività rappresentano la storia delle nostre città e dei nostri paesi".



"Purtroppo però - incalzano i due -, queste piccole attività commerciali locali, rischiano di risentire, e molto, della concorrenza delle grandi catene, dei costi di locazione molti alti e delle difficoltà nell' ottenere finanziamenti sopratutto nella gestione del flusso di cassa, principale causa del loro fallimento. Auspichiamo che in futuro la Regione, ma soprattutto il Governo, garantisca e sostenga la possibilità di intraprendere un'attività con l’obiettivo di ricostituire il tessuto commerciale accompagnato da opportunità che stimolino la voglia di fare impresa, da campagne di sensibilizzazione per invitare i cittadini a privilegiare i negozi del territorio acquistando da esse ma, soprattutto, di creare sgravi fiscali altrimenti vi é il rischio che molti paesi, presidi di aree marginali sotto il prfilo economico, si spengano nell'indifferenza politica.



"Crediamo - concludono - che il peso burocratico e fiscale non possa essere uguale tra chi apre un'attività in montagna e chi lungo la costa e inoltre servono più finanziamenti a fondo perduto e/o forme di vantaggio nell’accesso al crediti. Come Lega, ci impegneremo a difendere i servizi e le attività commerciali dei piccoli comuni come quelli presenti in Garfagnana, perché svolgono un ruolo non solo sociale ma anche di coesione e siamo dell'idea che tutelare le piccole attività produttive montane è un passo concreto verso il rilancio della nostra bella Regione Toscana".