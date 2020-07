Mediavalle



Cambiamo! conferma la terza lista: "Pronti per Coreglia, noi alternativi agli altri"

domenica, 26 luglio 2020, 13:03

Con una nota, il partito di "Cambiamo!" annuncia la propria scesa in campo nel comune di Coreglia Antelminelli per le prossime elezioni amministrative.



"Lo avevamo detto - puntualizza il partito di Toti -: noi ci siamo e vogliamo provare a portare il vero cambiamento in un comune da troppi anni governato dalle stesse persone. Prendiamo atto che con noi, ad oggi, ci saranno tre liste: quella uscente guidata o gestita (fate voi) dall'assessore regionale Remaschi; quella puramente civica "nè di destra nè di sinistra" guidata da Giorgio Daniele; e la nostra guidata da una componente di Cambiamo! E da tutti quei civici che si identificano in quel centrodestra troppo spesso usato a piacimento quando torna comodo".



"Poco importa - incalza il partito - se saremo come Davide contro due Golia, perché di questo si parla. Riteniamo però importante e fondamentale rimanere onesti con noi stessi e verso la cittadinanza, troppo spesso presa in giro da lotte intestine di chi governa da sempre questa valle. Nei prossimi giorni ufficializzaremo il nome del candidato a sindaco senza precluderci niente, anche a costo di valutare nuove proposte civiche pervenute dal territorio di Coreglia".



"D'altronde - conclude Cambiamo! - noi riteniamo importante ogni contributo, senza porre veti a nessuno".