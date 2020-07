Mediavalle : piano di coreglia



Chiude parco giochi dopo il lockdown. La titolare: "Decisione inevitabile"

venerdì, 31 luglio 2020, 16:03

di simone pierotti

Era inevitabile che il coronavirus, dopo le vittime e gli ammalati dal virus, producesse effetti anche sull’economia. Il lockdown è stato pesante e non tutti sono riusciti a ripartire in condizioni completamente mutate. In particolare sono state colpite quelle attività legate alla “quantità” e agli assembramenti di persone. Probabilmente gli effetti completi li vedremo al termine dell’anno ma intanto iniziano le prime "vittime" anche sul nostro territorio.

Come ha annunciato sul proprio profilo social la titolare, Silvia Papeschi, ha chiuso i battenti il parco giochi “Bruco Mela”, aperto quasi due anni fa a Piano di Coreglia. “E’ con grande dispiacere – spiega Silvia – che ho preso questa decisione ma era inevitabile. La mia attività andava abbastanza bene ed era in crescita, fino alla chiusura lo scorso marzo. Abbiamo atteso con pazienza di poter riaprire e, se pur in condizioni che si preannunciavano proibitive, abbiamo provato a riaprire”. Nell’estate del 2019 il parco giochi aveva organizzato i centri estivi, riscontrando buona adesione. “Abbiamo fatto un sondaggio sulle famiglie sull’interesse per i centri estivi che, peraltro, potevano godere di un contributo economico da parte dello Stato: invece non ci sono state adesioni a sufficienza e abbiamo dovuto rinunciare”.

“Purtroppo la gente ha ancora paura, ma il problema maggiore è la mancanza di regole certe per il futuro, la totale incertezza. Non abbiamo certezze nemmeno per la ripresa della scuola, figuriamoci per le attività come la mia. Se non c’è libertà e spensieratezza tra i bambini, non ha senso pensare ad un parco giochi come era concepito nella normalità. Gli stessi compleanni ed eventi sono tutti saltati. Ho così dovuto dire basta: saluto con affetto tutti i bimbi e le famiglie con cui ho lavorato, sono stati mesi bellissimi”.