Coronavirus, un nuovo caso in Valle: a Ghivizzano

giovedì, 30 luglio 2020, 19:16

Il sindaco di Coreglia Antelminelli, Valerio Amadei, conferma di aver ricevuto ufficialmente da parte delle competenti autorità sanitarie, la comunicazione che è stato registrato un caso di contagio al Coronavirus nel proprio territorio.

Si tratta di un cittadino, di rientro dall’area extra Schengen, che si trovava già in quarantena volontaria da qualche giorno nella sua residenza di Ghivizzano.

La ASL sta lavorando per gestire al meglio la situazione, ha attivato i propri protocolli interni per la gestione di questo genere di evento e sta procedendo alle verifiche necessarie per risalire ai contatti più stretti dei soggetti risultati positivi.

“Faccio appello a tutta la cittadinanza – commenta il sindaco Valerio Amadei – di non abbassare la guardia, ma contenere ad attenersi alle regole ministeriali in materia di sicurezza e alle norme igieniche e comportamentali continuamente ribadite in questi giorni”.